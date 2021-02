Vaccino Johnson&Johnson quando arriva in Italia, via libera della Fda: «È efficace e sicuro» (Di sabato 27 febbraio 2021) La commissione di esperti della “Food and Drug Administration” statunitense ha dato il via libera al Vaccino Johnson&Johnson. Il Comitato consultivo, riferisce la Cnn, ha votato all’unanimità per raccomandare il Vaccino per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Una buona notizia, un passo in avanti nella lotta alla pandemia. L’autorizzazione ufficiale è prevista per oggi, 27 febbraio 2021. Due settimane fa l’azienda farmaceutica ha chiesto anche il permesso all’Ema (l’Agenzia europea per i medicinali) per l’impiego del Vaccino in Europa. leggi anche l’articolo —> Varianti Covid Rezza: «Scuole chiuse se ci sono focolai. In aumento casi tra i giovani» Come riporta “Today” il Vaccino della Johnson&Johnson ha mostrato di essere ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 febbraio 2021) La commissione di esperti“Food and Drug Administration” statunitense ha dato il viaalJohnson&Johnson. Il Comitato consultivo, riferisce la Cnn, ha votato all’unanimità per raccomandare ilper le persone di età pari o superiore a 18 anni. Una buona notizia, un passo in avanti nella lotta alla pandemia. L’autorizzazione ufficiale è prevista per oggi, 27 febbraio 2021. Due settimane fa l’azienda farmaceutica ha chiesto anche il permesso all’Ema (l’Agenzia europea per i medicinali) per l’impiego delin Europa. leggi anche l’articolo —> Varianti Covid Rezza: «Scuole chiuse se ci sono focolai. In aumento casi tra i giovani» Come riporta “Today” ilJohnson&Johnson ha mostrato di essere ...

