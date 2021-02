Ultime Notizie Roma del 27-02-2021 ore 18:10 (Di sabato 27 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno ancora emergenza covid verdura il testo del prossimo dpcm in vigore dal 6 marzo per un mese data alle regioni si legge che Pasqua e Pasquetta saranno blindate parrucchieri chiusi in sala rossa cinema teatri musei aperti dal 27 marzo filattica distante almeno 50 % per le superiori da lunedì Lombardia Piemonte Marche passano dal giallo all’arancione Molise Basilicata in rosso in caso di positività sale 6,3% 235 decessi oltre 4 milioni di vaccini somministrati intanto sindaco di Milano Giuseppe sala sanzione a prendere la cittadinanza comportatevi modo adeguato al difficile momento i controlli in tutta Italia aumenterai la polizia di Myanmar ex Birmania sparato oggi proiettili di gomma per disperdere i manifestanti dopo che ieri l’ambasciatore del paese asiatico presso Le Nazioni Unite ha ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno ancora emergenza covid verdura il testo del prossimo dpcm in vigore dal 6 marzo per un mese data alle regioni si legge che Pasqua e Pasquetta saranno blindate parrucchieri chiusi in sala rossa cinema teatri musei aperti dal 27 marzo filattica distante almeno 50 % per le superiori da lunedì Lombardia Piemonte Marche passano dal giallo all’arancione Molise Basilicata in rosso in caso di positività sale 6,3% 235 decessi oltre 4 milioni di vaccini somministrati intanto sindaco di Milano Giuseppe sala sanzione a prendere la cittadinanza comportatevi modo adeguato al difficile momento i controlli in tutta Italia aumenterai la polizia di Myanmar ex Birmania sparato oggi proiettili di gomma per disperdere i manifestanti dopo che ieri l’ambasciatore del paese asiatico presso Le Nazioni Unite ha ...

Agenzia_Ansa : Covid, sono 18.916 i test positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sal… - fanpage : Il Brasile è sull'orlo del collasso. - fanpage : 'Dobbiamo prepararci ad una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del Covid-19' Ang… - Andre_Costa95 : RT @PrimeVideoIT: ULTIME NOTIZIE: Il Re Zamundan sta tornando con tutto il suo entourage al seguito. Metti LIKE ?? per ricevere un promemo… - PianetaMilan : #RomaMilan, #Pioli su #Tomori: 'Sceglierò il miglior undici' - #ACMilan -