Uccisi in Congo, polemica sulla scorta La Farnesina: "Fu rafforzata come richiesto" (Di sabato 27 febbraio 2021) polemica sulla mancanza di un'adeguata tutela per l'ambasciatore Luca Attanasio ed il carabiniere Vittorio Iacovacci, Uccisi lunedì scorso in un agguato nella foresta del Virunga insieme all'autista ... Leggi su quotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021)mancanza di un'adeguata tutela per l'ambasciatore Luca Attanasio ed il carabiniere Vittorio Iacovacci,lunedì scorso in un agguato nella foresta del Virunga insieme all'autista ...

_Carabinieri_ : Con lacrime e orgoglio in Santa Maria degli Angeli l'ultimo saluto all'Ambasciatore L. Attanasio e al Carabiniere V… - Agenzia_Ansa : Commozione e raccoglimento nelle ambasciate italiane nel mondo per ricordare l'ambasciatore Luca Attanasio e il car… - poliziadistato : La #PoliziadiStato si unisce all'ultimo commosso saluto, a Roma, all'Ambasciatore Luca Attanasio e al Carabiniere V… - giusy_giusyb : RT @_Carabinieri_: Con lacrime e orgoglio in Santa Maria degli Angeli l'ultimo saluto all'Ambasciatore L. Attanasio e al Carabiniere V. Iac… - LuisCaruso9 : RT @matteorenzi: 43 e 30 anni. Servitori dello Stato, impegnati nella zona molto complessa dell’Africa centrale, in servizio per una missio… -