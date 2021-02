Sci alpino, slalom gigante maschile Bansko 2021: start list e italiani in gara domenica 28 febbraio (Di sabato 27 febbraio 2021) La start list completa del secondo slalom gigante maschile di Bansko, in programma domenica 28 febbraio alle ore 10:00 e valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021. Per il secondo giorno consecutivo i migliori gigantisti si sfidano sulle nevi bulgare, con lo svizzero Loic Meillard ad aprire le danze. Filip Zubcic, vincitore del primo gigante del weekend, scatterà con il numero 6 subito dopo Pinturault e Kristoffersen. In casa Italia la punta di diamante è ovviamente Luca De Aliprandini, che ha pescato il pettorale 13. Tra i primi 30 della start list anche Riccardo Tonetti e Giovanni Borsotti, rispettivamente con il numero 23 e 24. Il contingente azzurro sarà poi completato da Manfred ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Lacompleta del secondodi, in programma28alle ore 10:00 e valevole per la Coppa del Mondo 2020/. Per il secondo giorno consecutivo i migliori gigantisti si sfidano sulle nevi bulgare, con lo svizzero Loic Meillard ad aprire le danze. Filip Zubcic, vincitore del primodel weekend, scatterà con il numero 6 subito dopo Pinturault e Kristoffersen. In casa Italia la punta di diamante è ovviamente Luca De Aliprandini, che ha pescato il pettorale 13. Tra i primi 30 dellaanche Riccardo Tonetti e Giovanni Borsotti, rispettivamente con il numero 23 e 24. Il contingente azzurro sarà poi completato da Manfred ...

Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - Esercito : Il nostro amatissimo #tricolore, fiero e orgoglioso, domina le cinque torri nel magnifico scenario dolomitico! Un’e… - _Carabinieri_ : La Bandiera italiana, “scortata” dall’Arma dei #Carabinieri, svetta su @cortina2021, a conclusione dei Campionati d… - sportface2016 : #SciAlpino, Super-G femminile #ValdiFassa 28 febbraio 2021: start list, pettorali di partenza e italiane in gara - sportface2016 : #Sci La start list completa del secondo slalom gigante maschile di #Bansko, in programma domani -