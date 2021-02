Scavi Pompei | eros e nozze | ritrovato un carro nuziale unico

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ancora un ritrovamento eccezionale nel sito archeologico diche non finisce mai di stupire. Questa volta ad essere riportato in superficie durante glinella villa di Civita Giuliana uno ...

Ancora un ritrovamento eccezionale nel sito archeologico diche non finisce mai di stupire. Questa volta ad essere riportato in superficie durante glinella villa di Civita Giuliana uno straordinario carro da parata destinato forse al culto di ......la scoperta del carro neglidi Civita Giulia. "Quella che viene annunciata oggi è una scoperta di grande valore scientifico. Un plauso e un ringraziamento al Parco Archeologico di, alla ...“Pompei continua a stupire con le sue scoperte e così sarà per molti anni e con venti ettari da scavare”, commenta il ministro della cultura Dario Franceschini. “Ma soprattutto dimostra che si può ...A Civita Giuliana ritriovato un carro da parata straordinari con decori a tema erotico in stagno e bronzo. Forse era destinato al culto di Venere e Cerere ...