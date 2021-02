Samsung Galaxy XCover 5 si mostra in questa prima immagine (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi è emersa la prima immagine di questo nuovo rugged phone di Samsung, inoltre ieri il device è passato su Geekbench. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi è emersa ladi questo nuovo rugged phone di, inoltre ieri il device è passato su Geekbench. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

narcivsist : @acidgirrrrl Ce l'ho da giugno 2020 ed è un Samsung galaxy A51 - 75percento : Proteggi Schermo in Vetro Temperato Samsung Galaxy A20e KSIX disponibile a €12.01. Vai su ?… - offertegiorno : MINIMO STORICO Samsung Galaxy A71 Smartphone, Display 6.7' Super AMOLED 294,50€ 479,00€ (-38%)… - pagomeno : ?? Vanki Cover Samsung Galaxy S7 Edge Clear View Standing Cover ? Paghi solo 11.19€ ? Invece di 13.99€ ?? Risparmi 2… - CeotechI : RT @CeotechI: In questa recensione vi parlerò di 3 cover della Speck che potrebbero essere perfette per il vostro nuovo Samsung Galaxy S21… -