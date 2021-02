Mercato San Severino | salvarono anziano | il sindaco consegna encomi

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutocon un intervento provvidenziale un settantacinquenne colto da malore all’interno della sua abitazione in via rimembranza asandi fatto salvando la vita allo sfortunato. Per questo motivo ildiSan, Antonio Somma hato l’o al Maggiore Giancarlo Troiano, al Capitano Raffaele Marino ed al Maresciallo Alfonso Zinno. L’intervento si rese necessario a seguito della segnalazione degli altri condomini dello stabile i quali, preoccupati dall’insolito silenzio dell’uomo, allertarono la Polizia Municipale con il conseguente intervento di Troiano, Marino e Zinno i quali, prontamente, non ricevendo alcuna risposta al citofono, entrarono ...

