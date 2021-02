LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: vince Zubcic davanti a Faivre! 16° Della Vite, il migliore degli azzurri! (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DISCESA FEMMINILE DI VAL DI FASSA DALLE ORE 11.00 14.04 Il francese Mathieu Faivre è secondo a 0?40! vince Zubcic! 14.02 Gran manche del croato Filip Zubcic! Va in testa con 0?93! 14.00 Pinturault è secondo a 0?13, dopo aver corso gran parte Della gara con un solo bastoncino, dopo aver perso quello destro. 13.59 Ne mancano tre: parte il francese Alexis Pinturault. 13.57 Sbaglia il norvegese Henrik Kristoffersen, che chiude a 1?92, addirittura alle spalle di Della Vite. 13.55 L’austriaco Stefan Brennsteiner va in testa con 0?59 di vantaggio e partiva con il pettorale 24 nella prima manche! 13.52 L’elvetico Marco Odermatt perde molto nel finale ma va comunque in testa per appena 0?11. 13.50 Il ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LA DISCESA FEMMINILE DI VAL DI FASSA DALLE ORE 11.00 14.04 Il francese Mathieu Faivre è secondo a 0?40!! 14.02 Gran manche del croato Filip! Va in testa con 0?93! 14.00 Pinturault è secondo a 0?13, dopo aver corso gran partegara con un solo bastoncino, dopo aver perso quello destro. 13.59 Ne mancano tre: parte il francese Alexis Pinturault. 13.57 Sbaglia il norvegese Henrik Kristoffersen, che chiude a 1?92, addirittura alle spalle di. 13.55 L’austriaco Stefan Brennsteiner va in testa con 0?59 di vantaggio e partiva con il pettorale 24 nella prima manche! 13.52 L’elvetico Marco Odermatt perde molto nel finale ma va comunque in testa per appena 0?11. 13.50 Il ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa 2 Val di Fassa in DIRETTA: Lara Gut piazza il bis, bene Pirovano 5a, Goggia sempre in vett… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tra poco la seconda manche di Bansko, De Aliprandini tenta la gran rimonta - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa 2 Val di Fassa in DIRETTA: Lara Gut in vetta pronta per il bis out Johnson indietro le ital… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon Mondiali in DIRETTA: chi riuscirà a impensierire Johaug? Le giovani azzurre cercano un… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa 2 Val di Fassa in DIRETTA: Breezy Johnson finisce nelle reti gara sospesa - #alpino… -