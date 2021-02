La locomotiva tedesca corre su un binario morto

boletusatanas : @Brownfox_51 @Musso___ e i nostri giornaloni titoleranno 'germania lascia euro per colpa di PIGS che costituiscono… - AretimPolitics : Tra gli analisti si sta delineando senza neanche troppe velature la previsione dell'Italia post-#Draghi: presidenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : locomotiva tedesca

Inside Over

Nella corsa ad oriente dellail passaggio più intollerabile per Biden resta l'accordo sugli investimenti concordato da Bruxelles e Pechino a fine dicembre. Deciso d'intesa con la ...Seduta sottotono per i listini europei, che non trovano forza nelle speranze di ripartenza della "" e nei nuovi record messi a segno da Wall Street. A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso lo 0,69%, alla vigilia della seduta per il voto di fiducia al Senato del nuovo governo Draghi ...Fu un soldato tedesco in prigionia a disegnare su un muro del parco di San Rossore (Pisa) un paesaggio innevato attraversato da un treno ...«L'America tornerà». L'Europa se lo sente dire da due anni. E a prometterlo prima da candidato, ora da presidente, ci ha sempre pensato Joe Biden. Ora è tempo di dimostrarlo. L'appuntamento è per ques ...