(Di sabato 27 febbraio 2021) Tramite comunicato stampa, Ubisoft ha annunciato la data d’uscita della3 di, chiamata Shadow Risingè arrivato la scorsa estate e da allora Ubisoft ha continuato ad aggiornarlo periodicamente con contenuti stagionali e aggiornamenti gratuiti. E proprio di questo si parla oggi perché, tramite comunicato stampa, Ubisoft ha annunciato l’arrivo della terzadi. La data d’arrivo del nuovo aggiornamento è prevista per l’11 marzo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X / S. Con questaintrodurrà contenuti esclusivi che comprendono una mappa rinnovata, nuovi hack ed elementi narrativi, Pass Battaglia da 100 ...

tuttoteKit : Hyper Scape: al via la Stagione 3 del titolo di #Ubisoft! #HyperScape #NintendoSwitch #PC #PS4 #XboxOne… - CeotechI : RT @CeotechI: Ubisoft ha annunciato che Hyper Scape Stagione 3: Shadow Rising verrà lanciata l’11 marzo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5… - PlayStationBit : Presentata la #Stagione3ShadowRising di @HyperScapeGame. Tante novità nel titolo @Ubisoft, tra cui mappe rivisitate… - VCF_TV : RT @GeneracionXbox: Hyper Scape: La temporada 3 dará comienzo el 11 de Marzo - OPS5_Oficial : Hyper Scape revela trailer da 3ª temporada -

Ubisoft ha annunciato che Hyper Scape Stagione 3 Shadow Rising ( qui la recensione del gioco) verrà lanciata l'11 marzo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox One e Xbox Series X/S . Nella Stagione 3, Hyper Scape introdurrà contenuti esclusivi che comprendono una mappa rinnovata, nuovi hack ed elementi narrativi, Pass Battaglia da 100 livelli.