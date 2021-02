Giulia Salemi, le parole che non ti aspetti su Pierpaolo Pretelli: “Mi protegge” (Di sabato 27 febbraio 2021) Giulia Salemi, a Verissimo, parla di Pierpaolo Pretelli: “Mi protegge, ha visto anche la mia parte fragile”. E su Tommaso Zorzi: “Mi ha ferita”. Lunedì 1° marzo, giorno della finalissima del Grande Fratello Vip 2020, Giulia Salemi potrà riabbracciare il suo Pierpaolo Pretelli con cui l’amore è nato, giorno dopo giorno, sotto le telecamere della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 27 febbraio 2021), a Verissimo, parla di: “Mi, ha visto anche la mia parte fragile”. E su Tommaso Zorzi: “Mi ha ferita”. Lunedì 1° marzo, giorno della finalissima del Grande Fratello Vip 2020,potrà riabbracciare il suocon cui l’amore è nato, giorno dopo giorno, sotto le telecamere della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

