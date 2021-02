Covid, ricoverati in terapia intensiva in aumento per il decimo giorno consecutivo. I DATI (Di sabato 27 febbraio 2021) Secondo il bollettino del 27 febbraio si registrano 18.916 nuovi casi in 24 ore. I tamponi giornalieri effettuati sono 323.047, compresi i test rapidi. La percentuale dei positivi è al 5,85%. Le vittime sono in totale 97.507 (280 nell’ultimo giorno), mentre le terapie intensive salgono a 2.216 (+22 nel saldo ingressi-uscite) con 163 nuovi ricoveri Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 febbraio 2021) Secondo il bollettino del 27 febbraio si registrano 18.916 nuovi casi in 24 ore. I tamponi giornalieri effettuati sono 323.047, compresi i test rapidi. La percentuale dei positivi è al 5,85%. Le vittime sono in totale 97.507 (280 nell’ultimo), mentre le terapie intensive salgono a 2.216 (+22 nel saldo ingressi-uscite) con 163 nuovi ricoveri

