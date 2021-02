Covid, l’analisi settimanale di Rezza: “Aumentano focolai scolastici, ma diminuiscono casi nelle Rsa. Vaccinazione dà primi effetti positivi” (Di sabato 27 febbraio 2021) “L’incidenza è attorno a 145 per 100mila abitanti, mentre l’Rt è stabile poco al di sotto di uno”, inizia così l’analisi settimanale di Gianni Rezza, il direttore della Prevenzione del ministero della Salute. “Purtroppo vediamo un certo aumento dei focolai scolastici, mentre diminuiscono i casi nelle Rsa, il che vuol dire che evidentemente la Vaccinazione delle persone anziane sta dando i primi effetti positivi”, aggiunge, sottolineando quindi i numeri degli ultimi sette giorni. “Rispetto al tasso di occupazione delle intensive siamo al 24%,ovvero di poco al di sotto della soglia critica del 30%. Naturalmente data la diffusione di varianti virali nuove – sottolinea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) “L’incidenza è attorno a 145 per 100mila abitanti, mentre l’Rt è stabile poco al di sotto di uno”, inizia cosìdi Gianni, il direttore della Prevenzione del ministero della Salute. “Purtroppo vediamo un certo aumento dei, mentreRsa, il che vuol dire che evidentemente ladelle persone anziane sta dando i”, aggiunge, sottolineando quindi i numeri degli ultimi sette giorni. “Rispetto al tasso di occupazione delle intensive siamo al 24%,ovvero di poco al di sotto della soglia critica del 30%. Naturalmente data la diffusione di varianti virali nuove – sottolinea ...

