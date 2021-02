Chi è il calciatore Cherif Karamoko, dal dramma al sogno (Di sabato 27 febbraio 2021) Su quella barca potevano starci 60 persone, ma noi eravamo in 143. Era piena, non ci stavamo, ma chi aveva organizzato il viaggio era armato e ci ha spinto a forza tutti dentro. Non c’era spazio per muoversi”. La guerra, la fuga sul barcone, la perdita del fratello e il sogno realizzato di giocare a calcio in Italia. Il calciatore Cherif Karamoko, che ha debuttato nel 2019 in serie B nel Padova, racconta per la prima in televisione, a Verissimo, la sua storia di dolore e riscatto, raccolta nell’autobiografia Salvati tu che hai un sogno. Cherif Karamoko è nato a Conakry, capitale della Guinea, il 3 maggio del 2000. E’ un calciatore. Ha debuttato nel 2019 con la maglia del Padova, in Serie B. Il centrocampista ha una storia davvero difficile alle sue ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Su quella barca potevano starci 60 persone, ma noi eravamo in 143. Era piena, non ci stavamo, ma chi aveva organizzato il viaggio era armato e ci ha spinto a forza tutti dentro. Non c’era spazio per muoversi”. La guerra, la fuga sul barcone, la perdita del fratello e ilrealizzato di giocare a calcio in Italia. Il, che ha debuttato nel 2019 in serie B nel Padova, racconta per la prima in televisione, a Verissimo, la sua storia di dolore e riscatto, raccolta nell’autobiografia Salvati tu che hai unè nato a Conakry, capitale della Guinea, il 3 maggio del 2000. E’ un. Ha debuttato nel 2019 con la maglia del Padova, in Serie B. Il centrocampista ha una storia davvero difficile alle sue ...

