Calcio a 5 Under 19, il Rimini pronto alla difficile sfida contro l'Italservice Pesaro (Di sabato 27 febbraio 2021) Seconda giornata di campionato nazionale Under19, il Calcio a Cinque Rimini affronta sul parquet del Flaminio l'Italservice Pesaro domenica alle 11. Un appuntamento prestigioso per la società riminese ... Leggi su riminitoday (Di sabato 27 febbraio 2021) Seconda giornata di campionato nazionale19, ila Cinqueaffronta sul parquet del Flaminio l'domenica alle 11. Un appuntamento prestigioso per la società riminese ...

AiaCampobasso : ?? UNDER 19 CALCIO A 5 ? SPORTING VENAFRO - CITTÀ DI CHIETI ??? Domenica 28 febbraio ore 11 ??? Palazzetto dello spo… - sandronefuma : RT @lecco_notizie: Calcio Serie C. Domani si gioca Lecco – Juventus Under 23 - lecco_notizie : Calcio Serie C. Domani si gioca Lecco – Juventus Under 23 - OlympicMorbegno : Calcio a5/Under 19 campionato nazionale: Olympic Morbegno - Saints Pagnano 3-4 (Servizio su www.olympicmorbegno.t… - labrosport : RT @LivornoCalcio: Iniziata l'asta benefica con le maglie di @JuventusFCYouth - Livorno. Aiutiamo gli @AmicidellaZizzi ! #beneficenza #magl… -