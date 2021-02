Bologna Lazio streaming | guarda la partita in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 27 febbraio 2021)– Superata la sconfitta contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League, latorna in campo per riprendere la sua corsa in campionato. I biancocelesti affrontano il, che si trova a metà classifica ma che cerca punti per non rimanere invischiato nella lotta per non L'articolo