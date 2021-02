Berlino propone a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni di ripetere l'anno scolastico"

(Di sabato 27 febbraio 2021) La Didattica a distanza non è stata certo un'esperienza piacevole per la gran parte degli studenti, molti dei quali havuto difficoltà a seguire i programmi quet'forzati come erano a studiare ...

In Germania le autorità scolatiche hanno non pochi dubbi sull'efficacia di questo tipo di insegnamento, e per questo apotrebbe loro essere data la possibilità di ripetere un anno scolastico, ...La didattica a distanza non è stata sufficiente, gli studenti della capitale tedesca potranno decidere di "bocciarsi" da soli per approfondire meglio lo studio ...Mezzo milione di cittadini dell'Unione europea hanno perso le loro vite in connessione al Covid-19 e per questo bisognerebbe ...