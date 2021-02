Barak risponde a Ronaldo | Verona-Juventus 1-1

(Di sabato 27 febbraio 2021)(ITALPRESS) –a Cristianoe beffa unastanca e con poche alternative in panchina. Al Bentegodi la squadra di Pirlo non va oltre l'1-1 contro l'Hellas. Pirlo deve rinunciare a Morata, Dybala, Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Arthur. Sul fronte d'attacco c'è spazio per Kulusevski e Cristiano, al top nei primi cinque campionati europei per numero di marcature multiple. La prima frazione di gioco offre uno spartito equilibrato con la palla che staziona prevalentemente nella zona di centrocampo. La prima occasione però è della: al 2? Ramsey scatta alle spalle della difesa e da posizione defilata non sorprende Silvestri che devia in calcio d'angolo. Reduce dal gol nel 2-2 contro il Genoa, è di ...

19 in campionato,al 77' firma il pareggio. L'avvicinamento bianconero a Inter e Milan ... Il Verona di Juriccon Lasagna davanti a tutti e l'ex Sturaro la sorpresa in mezzo.Il Verona ferma la Juventus sul pari al Bentegodi e rallenta la corsa dei bianconeri verso la vetta della classifica. Non basta il gol di Ronaldo per i tre punti. È ancoraa firmare la rete dell'1 - 1 e la traversa nega il 2 - 1 a Lazovic . La classifica di serie A Ora Pirlo è a - 3 dal Milan, che domani affronta la Roma all'Olimpico, e a - 7 dall'Inter capolista. ...Un pari che rappresenta una buona occasione anche per la Roma, che battendo il Milan scavalcherebbe nuovamente i bianconeri in classifica (almeno fino al recupero di Juventus-Napoli, in programma il 1 ...Partenza veemente in avvio per i bianconeri, che con Ramsey, De Ligt e Chiesa provano a impensierire la porta difesa da Silvestri. Arbitro: Maresca. Ammoniti: Ramsey, De Ligt (J), Barak, Dawidowicz (V ...