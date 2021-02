(Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Unadi 11è statada un, èin ospedale. È accaduto a Cannole nel. La piccola era ospite con i genitori, di una famiglia di amici. Nella casa di campagna in cui si trovavano, ildei proprietari, un lupo cecoslovacco, ha puntato lae latrachea. La piccola è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Lecce. È in prognosi riservata.

Agenzia_Italia : Azzannata alla gola da un cane nel Leccese, grave una bimba di 11 anni - Lycia_S : @rosi0878 Mi guardava, mi guardava.... E alla fine mi ha fatto tenerezza e l'ho azzannata ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Azzannata alla

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

...già da un mese gli amici a quattro zampe che sonoricerca di un nuovo padrone, una nuova famiglia, con cui condividere un percorso di vita ricco di emozioni. APPROFONDIMENTI ROMA Donna...Difende il suo cagnolino e vieneda un pastore tedesco. E' accaduto nella villa comunale di Cervinara. La donna, che ha riportato la feritamano, vive in via Casino Bizzarro. Sono scattate le indagini delle forze dell'...La piccola era ospite con i genitori, di una famiglia di amici. Nella casa di campagna in cui si trovavano, il cane dei proprietari, un lupo cecoslovacco, ha puntato la bimba e la azzannata alla trach ...E' successo qualche settimana fa. Il dipendente del centro sportivo San Filippo si era chinato per salutare l'animale.