Al GF VIP 5 la finale inizia con la sfida tra Andrea e Tommaso: la scelta di Zelletta (Di sabato 27 febbraio 2021) La semifinale del Grande Fratello VIP 5 si è chiusa con una decisione molto importante, quella presa da Andrea Zelletta. L’ex tronista è arrivato alla fine della puntata senza sapere di che morte morire, chiedendo più volte a Signorini che cosa ne sarebbe stato di lui. Alla fine Andrea ha saputo che avrebbe dovuto scegliere un finalista da sfidare. Già perchè la finale del Grande Fratello VIP 5 è iniziata in realtà nella semifinale! E così Zelletta è stato chiamato a scegliere chi sfidare tra i concorrenti rimasti in gioco. Signorini lo ha invitato a pensarci bene prima di decidere con chi andare al televoto perchè ovviamente si gioca tutto, anche la possibilità di vincere questa edizione del GF ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 febbraio 2021) La semidel Grande Fratello VIP 5 si è chiusa con una decisione molto importante, quella presa da. L’ex tronista è arrivato alla fine della puntata senza sapere di che morte morire, chiedendo più volte a Signorini che cosa ne sarebbe stato di lui. Alla fineha saputo che avrebbe dovuto scegliere un finalista dare. Già perchè ladel Grande Fratello VIP 5 èta in realtà nella semi! E cosìè stato chiamato a scegliere chire tra i concorrenti rimasti in gioco. Signorini lo ha invitato a pensarci bene prima di decidere con chi andare al televoto perchè ovviamente si gioca tutto, anche la possibilità di vincere questa edizione del GF ...

Adela36109295 : @finoallafineJ7 Allora perche non l'hanno votata se merita la finale piú di loro i tizeeta vip ma hanno votato Stefania ? ?? #prelemi - LaStampa : Grande Fratello Vip, Cannavò e De Grenet fuori a un passo dalla finale. Al televoto Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi - CazzateSparo : @AnnaMule92 Prima ne fanno uno poi un altro. Guarda che l'anno scorso non è stato come dici tu eh. Leggi qua - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 semifinale: eliminati e primo scontro per la finale - #Grande #Fratello #semifinale: - peppe844 : #gfivip #tzvip Grande Fratello Vip 5 semifinale: eliminati e primo scontro per la finale -