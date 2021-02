VIVO punta su Qualcomm per i terminali Global (Di venerdì 26 febbraio 2021) VIVO ha recentemente prodotto dei terminali per il mercato cinese alimentati dai SoC Samsung Exynos, mentre per il mercato Global punta ancora su Qualcomm. VIVO – Snapdragon 870 In passato avevamo discusso dell’interesse di Samsung nell’espandere la lista dei partner e di fornire gli Exynos 1080 su terminali di Oppo, VIVO e anche Xiaomi. Durante lo scorso anno VIVO ha lanciato sul mercato cinese gli smartphone X60 e X60 Pro alimentati da tale SoC (System on a Chip) inaugurando la collaborazione con il colosso sudcoreano. Recentemente sono anche apparse delle certificazioni, specifiche per il mercato Globale, per due nuovi modelli marchiati VIVO. La notizia, curata dal sito 91mobiles, cita la presenza ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 26 febbraio 2021)ha recentemente prodotto deiper il mercato cinese alimentati dai SoC Samsung Exynos, mentre per il mercatoancora su– Snapdragon 870 In passato avevamo discusso dell’interesse di Samsung nell’espandere la lista dei partner e di fornire gli Exynos 1080 sudi Oppo,e anche Xiaomi. Durante lo scorso annoha lanciato sul mercato cinese gli smartphone X60 e X60 Pro alimentati da tale SoC (System on a Chip) inaugurando la collaborazione con il colosso sudcoreano. Recentemente sono anche apparse delle certificazioni, specifiche per il mercatoe, per due nuovi modelli marchiati. La notizia, curata dal sito 91mobiles, cita la presenza ...

