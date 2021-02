Vaccino Covid, in arrivo l’ok per Johnson&Johnson: la data scelta dall’Ema (Di venerdì 26 febbraio 2021) dovrebbe essere l’11 marzo. L’Italia ne ha già prenotate 5 milioni di dosi L’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) ha scelto la data per l’approvazione definitiva del Vaccino prodotto da Johnson&Johnson. Secondo quanto rivelato dall’agenzia Bloomberg, il via libera nel Vecchio Continente dovrebbe arrivare l’11 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) dovrebbe essere l’11 marzo. L’Italia ne ha già prenotate 5 milioni di dosi L’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) ha scelto laper l’approvazione definitiva delprodotto da Johnson&Johnson. Secondo quanto rivelato dall’agenzia Bloomberg, il via libera nel Vecchio Continente dovrebbe arrivare l’11 L'articolo proviene da Inews.it.

