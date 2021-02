Vaccini, Galli: “In Israele crollo dei casi dopo una sola dose. Pronto a cambiare idea sul rinvio dei richiami, ma servono dei paletti” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un mese e mezzo fa, quando Pfizer e Moderna non avevano ancora annunciato i tagli alle consegne dei Vaccini per il primo trimestre e il siero Astrazeneca sembrava la via per uscire dall’emergenza entro l’estate, Massimo Galli era nettamente contrario all’ipotesi di posticipare i richiami del farmaco anti-Covid. Una prassi non prevista dai protocolli delle case farmaceutiche ma adottata da Regno Unito e Israele, entrambi alle prese con contagi alle stelle e reduci da più lockdown nazionali. “È una cosa su cui non abbiamo nessuna informazione, fuori da ogni regola. Di fatto hai sperimentato una cosa in una maniera e per motivi di emergenza la stai dando in un’altra“, aveva detto il virologo dell’ospedale Sacco di Milano a Cartabianca, su Rai3. Con lui era d’accordo anche il collega dell’università di Padova Andrea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un mese e mezzo fa, quando Pfizer e Moderna non avevano ancora annunciato i tagli alle consegne deiper il primo trimestre e il siero Astrazeneca sembrava la via per uscire dall’emergenza entro l’estate, Massimoera nettamente contrario all’ipotesi di posticipare idel farmaco anti-Covid. Una prassi non prevista dai protocolli delle case farmaceutiche ma adottata da Regno Unito e, entrambi alle prese con contagi alle stelle e reduci da più lockdown nazionali. “È una cosa su cui non abbiamo nessuna informazione, fuori da ogni regola. Di fatto hai sperimentato una cosa in una maniera e per motivi di emergenza la stai dando in un’altra“, aveva detto il virologo dell’ospedale Sacco di Milano a Cartabianca, su Rai3. Con lui era d’accordo anche il collega dell’università di Padova Andrea ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Galli Cosa si deve fare per fermare l'impennata di contagi secondo Massimo Galli ... in grado di diminuire la risposta degli anticorpi evocati dai vaccini attuali. E ci sono già situazioni geografiche che preoccupano per le varianti, prima fra tutti - avverte Galli - l'Umbria e ...

Covid, Draghi a vertice Ue: accelerare sui vaccini. Aziende inadempienti non vanno scusate ...nel corso del vertice europeo sull'emergenza Covid ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) e sui vaccini da distribuire ai Paesi membri. 'Serve azione coordinata a livello europeo' approfondimento Galli a ...

