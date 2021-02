Tottenham, Mourinho: «Contento di Dele Alli. Vinicius? Problema Kane» (Di venerdì 26 febbraio 2021) José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato di Dele Alli e Carlos Vinicius: le sue dichiarazioni in conferenza stampa José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato di Dele Alli e Carlos Vinicius. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Dele Alli – «Sono Contento di Dele. È tornato dall’infortunio e si è allenato bene, la sua condizione sta progressivamente migliorando sia a livello psicologico che fisico». CARLO Vinicius – «Lui ha un unico Problema: Harry Kane. La questione è semplice. Per essere un attaccante nella squadra di Kane devi avere una motivazione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) José, allenatore del, ha parlato die Carlos: le sue dichiarazioni in conferenza stampa José, allenatore del, ha parlato die Carlos. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.– «Sonodi. È tornato dall’infortunio e si è allenato bene, la sua condizione sta progressivamente migliorando sia a livello psicologico che fisico». CARLO– «Lui ha un unico: Harry. La questione è semplice. Per essere un attaccante nella squadra didevi avere una motivazione ...

