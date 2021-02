Stufa accesa, il plaid prende fuoco e divampa l’incendio in appartamento a Fuorigrotta: muoiono due anziani (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ partito da una stufetta, che era stata messa ai piedi di una persona anziana, la quale dormiva con un plaid sulle gambe, l’incendio che stamattina, in un appartamento del quartiere Fuorigrotta di Napoli, ha provocato due morti (fratello e sorella) e un ferito grave. La persona, a causa di problemi respiratori, era costretta a dormire seduta. Il plaid ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate uccidendo due persone. l’incendio è scoppiato poco dopo le 4,30 in un appartamento al quinto piano di un edificio in via Mercantini nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Entrambi ultraottantenni, i fratelli Schiano vivevano con Dario, il figlio di lui, che secondo le testimonianze di alcuni inquilini avrebbe cercato senza riuscirsi di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ partito da una stufetta, che era stata messa ai piedi di una persona anziana, la quale dormiva con unsulle gambe,che stamattina, in undel quartieredi Napoli, ha provocato due morti (fratello e sorella) e un ferito grave. La persona, a causa di problemi respiratori, era costretta a dormire seduta. Ilha presoe le fiamme si sono propagate uccidendo due persone.è scoppiato poco dopo le 4,30 in unal quinto piano di un edificio in via Mercantini nel quartiere, a Napoli. Entrambi ultraottantenni, i fratelli Schiano vivevano con Dario, il figlio di lui, che secondo le testimonianze di alcuni inquilini avrebbe cercato senza riuscirsi di ...

