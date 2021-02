Riscossione cartelle e pignoramenti | restano sospesi fino al 28 febbraio Novità nel Milleproroghe

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Con la proroga dello stato di emergenza causa Covid, l’ex governo Conte ha approvato un Decreto Legge che prevede la proroga della sospensione dial 282021. La prima scadenza era fissata al 31 gennaio. Termine che, appunto, è slittato a fine. Il provvedimento è il decreto n. 7 del 30 gennaio 2021, pubblicato poi in Gazzetta lo stesso giorno. Il titolo del provvedimento emanato dall’ex governo Conte è questo: “Proroga di termini in materia di accertamento,, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’effetto che ha dato questo decreto è stato appunto lo slittamento al 282021 il termine finale di ...

Quello che non succederà, ovviamente, è che la prossima settimana l'agente dellainvii i 50 milioni dirimaste ferme. L'idea è quella di modificare i tempi della prescrizione per ...... termini di versamento derivanti dadi pagamento, sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente dellasu stipendi e ...Il ritardo dei ristori, però, è evidente e la pazienza di tanti esercenti comincia ad arrivare al limite In alternativa, verrebbe approvato insieme al decreto Ristori 5. Pare, ormai, un dato di fatto ...Da lunedì 1° marzo riprende il lavoro della riscossione con l’invio dei 50 milioni di cartelle esattoriali bloccate da mesi per l’emergenza Covid ...