Primi dettagli sul revival di Criminal Minds e sulla docuserie su casi reali con un vero profiler dell’FBI

Arrivano i Primi dettagli sul revival di Criminal Minds, in lavorazione per Paramount+ (ex CBS All Access): il progetto messo in cantiere a solo un anno dalla fine della storica serie sui profiler dell'FBI non era soltanto un'indiscrezione di stampa, anzi, sta già prendendo forma. Secondo quanto rivelato da Deadline, il revival di Criminal Minds avrà una trama orizzontale, con un unico caso che si dipanerà nel corso della stagione, occupando i criminologi dell'FBI nella caccia ad un nemico della pubblica sicurezza (un po' sulla scia della quindicesima stagione che ha avuto nel caso del Camaleonte il suo perno narrativo).

Ultime Notizie dalla rete : Primi dettagli Bonfissuto: colomba al pistacchio a km zero grazie al crowdfunding Al progetto hanno aderito 1.137 sostenitori che hanno contribuito con 64.639 e nei primi 10 giorni ... Per maggiori informazioni ecco dove trovare i dettagli della campagna: Kickstarter: https://www.

Biden attacca i filoiraniani in Siria I primi commenti dal Pentagono Dal Pentagono fanno sapere che l'obiettivo è stato centrato. L'...che ha voluto sottolineare come la risposta militare sia stata studiata e valutata nei minimi dettagli, ...

SIFU, tra vendetta e kung-fu: primi dettagli sull'action in arrivo su PS4 e PS5 Everyeye Videogiochi Le sculture di Motoraj a Noto fino a ottobre: “Pronti alla ripartenza della stagione turistica” Resteranno a Noto fino al 31 ottobre le sei sculture di Ogor Motoraj, che da mesi si trovano sulle scale della Cattedrale. Ad annunciarlo è il sindaco, Corrado Bonfanti. "Abbiamo definito-spiega il pr ...

Tipografo 45enne travolto da auto. Si costituisce il pirata della strada Si è costituito il pirata della strada che travolto e ucciso con la sua auto il tipografo 45enne mentre percorreva in bici la strada che da Gallipoli conduce a Leuca. E' morto così, per le ...

