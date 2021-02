“Papà ci metteva le catene” | il dramma di Francesco Benigno

Leggi su chenews

(Di venerdì 26 febbraio 2021)racconta la sua infanzia a Oggi è un altro giorno, ricordano anche alcuni momenti molto difficili della sua vita. Nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, 26 febbraio 2021, Serena Bortone ha accolto nel suo studio di Via Teulada Giancarlo Magalli e l’attore palermitano. Entrambi gli ospiti si sono raccontanti con grande generosità e verità ai microfoni di Rai 1, senza risparmiare sui momenti più crudi delle rispettive vite. Il racconto che forse ha colpito di più è quello dell’attore palermitano che ha svelato qualche dettaglio in più della sua infanzia difficile. LEGGI ANCHE>>> Giancarlo Magalli, doppia vita come i supereroi: cosa fa quando non è in Tv? LEGGI ANCHE>>> Oggi è un altro giorno, colpaccio per Serena Bortone: incredibile ...