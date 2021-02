Pandemia e vita online | è il tempo delle FAQ

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Social media, servizi. Ovunque ci giriamo, vediamo indicazioni relative alle FAQ. Le FAQ del governo sulle zone rosse, arancioni e gialle. Le FAQ dell’Inps per ottenere il bonus per i lavoratori autonomi. Le FAQ di Facebook e Twitter per combattere le fake news. Ma cosa vuol dire FAQ e perché questo strumento è sempre più utilizzato in ogni ambito della sfera pubblica? LEGGI ANCHE > Lo strano concetto di abitazione secondo le FAQ del governo Cosa vuol dire FAQ e perché vengono usate spesso FAQ è un acronimo che sta per Frequently Asked Questions. Ovvero, per quelle domande che – quando ci si presenta qualcosa di nuovo di fronte – le persone si pongono più spesso. Essendo domande che in tanti si fanno, allora aziende, servizi, enti cercano di anticipare i tempi fornendo un elenco generico di risposte a domande altrettanto generiche. ...