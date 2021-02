“Lavorare in sicurezza è possibile”: anche a Bergamo la protesta del settore matrimoni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il mondo del wedding è sceso in piazza venerdì 26 febbraio per dar voce alla filiera integrata dello spettacolo collegata a Confcommercio Professioni e ad Aiom Bergamo, l’Associazione Italiana Organizzatori matrimoni, aderenti ad Ascom Confcommercio Bergamo. Dalle ore 13 alle ore 14è andato in scena un flash mob sul Senterione con una sessantina di professionisti che hanno allestito un matrimonio vero e proprio, dall’arrivo degli sposi in auto d’epoca alla festa finale con deejay, all’interno di uno scenario nuziale con gli arredi, le scenografie e l’erogazione di tutti i servizi ristorativi e operativi legati all’evento nuziale. Tutto, ovviamente, nel rispetto delle normative anti-covid. Uno show pensato nei minimi particolari così come deve essere un matrimonio: intorno alla categoria professionale ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il mondo del wedding è sceso in piazza venerdì 26 febbraio per dar voce alla filiera integrata dello spettacolo collegata a Confcommercio Professioni e ad Aiom, l’Associazione Italiana Organizzatori, aderenti ad Ascom Confcommercio. Dalle ore 13 alle ore 14è andato in scena un flash mob sul Senterione con una sessantina di professionisti che hanno allestito uno vero e proprio, dall’arrivo degli sposi in auto d’epoca alla festa finale con deejay, all’interno di uno scenario nuziale con gli arredi, le scenografie e l’erogazione di tutti i servizi ristorativi e operativi legati all’evento nuziale. Tutto, ovviamente, nel rispetto delle normative anti-covid. Uno show pensato nei minimi particolari così come deve essere uno: intorno alla categoria professionale ...

matteosalvinimi : D’accordo con i Sindaci e con l'Anci: dove la situazione sanitaria è sotto controllo, e rispettando i protocolli di… - francetomm : RT @Drittorovescio_: 'Vogliamo lavorare in sicurezza ma fateci lavorare' Le parole degli italiani esasperati #Drittoerovescio https://t.c… - massidanu : @Atrebor78 Infatti in Campania chiude tutto?? Si deve cominciare da chi deve lavorare ed è a contatto con la gente,… - jopratix : RT @Drittorovescio_: 'Vogliamo lavorare in sicurezza ma fateci lavorare' Le parole degli italiani esasperati #Drittoerovescio https://t.c… - Giogio04036468 : RT @matteosalvinimi: D’accordo con i Sindaci e con l'Anci: dove la situazione sanitaria è sotto controllo, e rispettando i protocolli di si… -