Governo: Salvini, 'l'ideologia me la metto nel taschino, risolviamo i problemi' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Gli italiani giudicheranno dai fatti non dalle etichette. Gli italiani pensano poco alle beghe dei partiti, alle destra e la sinistra, fascisti e comunisti, ma alla salute, al lavoro, alla scuola, al ritorno alla vita". Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping. "E' la soluzione dei problemi del Paese che mi intessa, se riusciamo a fare quello che gli italiani si aspettano, l'ideologia me la metto nel taschino. Dobbiamo dare risposte concrete", ha spiegato il leader della Lega.

