Ex Ilva, operaio morto nello spogliatoio prima di iniziare il turno: aveva 38 anni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un operaio del reparto Trh - Afo dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto , Francesco Tomai , di 38 anni, è morto questa mattina dopo essere stato colto da un arresto ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Undel reparto Trh - Afo dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto , Francesco Tomai , di 38, èquesta mattina dopo essere stato colto da un arresto ...

repubblica : Ex Ilva di Taranto, operaio 38enne ha un malore in fabbrica a e muore nello spogliatoio: Francesco Toma è morto pri… - tittimaestra : RT @repubblica: Ex Ilva di Taranto, operaio 38enne ha un malore in fabbrica a e muore nello spogliatoio: Francesco Toma è morto prima di in… - Petartrzz : RT @repubblica: Ex Ilva di Taranto, operaio 38enne ha un malore in fabbrica a e muore nello spogliatoio: Francesco Toma è morto prima di in… - kikiejiji : RT @repubblica: Ex Ilva di Taranto, operaio 38enne ha un malore in fabbrica a e muore nello spogliatoio: Francesco Toma è morto prima di in… - anubidal : RT @repubblica: Ex Ilva di Taranto, operaio 38enne ha un malore in fabbrica a e muore nello spogliatoio: Francesco Toma è morto prima di in… -