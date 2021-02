“È morta per un tumore”. Costantino della Gherardesca, il dramma nella sua vita: “A lei devo molto” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Costantino della Gherardesca è uno dei giudici de Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci che volge al termine con la finale di venerdì26 febbraio. La puntata si aprirà con lo spareggio tra l’Orsetto e la Farfalla che si sarebbe dovuto svolgere alla fine dell’appuntamento precedente ma, a causa del grosso ritardo, non c’è stato il tempo. Poi spazio ai duetti con i quali i personaggi rimasti in gara canteranno ognuno con un cantante diverso. Dato che tutti e quattro i concorrenti misteriosi faranno il duetto, è lecito ipotizzare che il risultato dello spareggio verrà reso noto solo dopo i duetti. Ospiti straordinari della serata Anna Tatangelo, in coppia con il Lupo, Cristina D’Avena, con l’Orsetto, Red Canzian in coppia con la Farfalla e Rita Pavone che si esibirà con il Pappagallo. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)è uno dei giudici de Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci che volge al termine con la finale di venerdì26 febbraio. La puntata si aprirà con lo spareggio tra l’Orsetto e la Farfalla che si sarebbe dovuto svolgere alla fine dell’appuntamento precedente ma, a causa del grosso ritardo, non c’è stato il tempo. Poi spazio ai duetti con i quali i personaggi rimasti in gara canteranno ognuno con un cantante diverso. Dato che tutti e quattro i concorrenti misteriosi faranno il duetto, è lecito ipotizzare che il risultato dello spareggio verrà reso noto solo dopo i duetti. Ospiti straordinariserata Anna Tatangelo, in coppia con il Lupo, Cristina D’Avena, con l’Orsetto, Red Canzian in coppia con la Farfalla e Rita Pavone che si esibirà con il Pappagallo. (Continua dopo la ...

Ultime Notizie dalla rete : morta per The Truman Show: trama e spiegazione del film di Peter Weir ... una bella macchina, ma Truman è innamorato di una comparsa, eliminata dallo show perché ha cercato di avvertirlo: Il regista - dio lo ammazerrebbe volentieri per chiudere con la star morta in ...

Sanità: Appello di 34 sindache alla Regione per diritto di scelta donne ... sono passati 4 anni e mentre l'assistenza alla gravidanza fisiologica grazie al servizio di consultorio ha raggiunto alti livelli, le disposizioni per la parto analgesia sono rimaste lettera morta. "...

Fiammetta La Guidara morta per «complicazioni in gravidanza» Corriere della Sera Io, sull'altalena del virus Il racconto della giornalista Olga Mascolo, positiva al Coronavirus per 5 settimane. I primi sintomi del Covid, la paura e la solitudine, la rete di sostegno degli amici ...

'Mi hanno dato per morta', Adriana Volpe impressionata dalla scoperta sul web A Ogni Mattina su Tv8, Adriana Volpe ha rivelato di aver fatto una macabra scoperta sul web in passato: “Mi hanno dato per morta” ...

