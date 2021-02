Benno Neumair chiede di parlare con i pm | attese dichiarazioni spontanee

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 26 febbraio 2021)ha chiesto di essere interrogato. Il 30enne in carcere a Bolzano dal 29 gennaio con l’accusa di avere assassinato i genitori ed occultato i loro cadaveri avrebbe intenzione di rilasciareha chiesto dicon i pm:Finora ha sempre negato ogni coinvolgimento nella scomparsa di Peter e Laura, avvenuta la sera del scorso 4 gennaio. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe quindi evolversi. In quale direzione ancora non è dato sapere. Tramite i due avvocati, Flavio Moccia e Angelo Polo, ha fatto sapere di avere qualcosa da dire. Il confronto con il pm è atteso per la prossima settimana, si attende di conoscere esattamente quando. La ...