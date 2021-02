Barone Ficei | ' Oltre al Recovery Fund serve uno snellimento dell' infinita e ottusa burocrazia italiana'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) di Antonello Sette Luigi, l'industriaè in grande sofferenza per la pandemia? La crisi è profonda e generale - premette il consigliererispondendo a SprayNews - Si salva ...

di Antonello Sette Luigi, l'industria italiana è in grande sofferenza per la pandemia? La crisi è profonda e generale - premette il consigliere dellarispondendo a SprayNews - Si salva solo la produzione della ...Benevento . Luigi, presidente della zona Asi di Benevento e consigliereinterviene sulla questione decontribuzione al sud: 'Nella qualità di Consigliere dellaper il Mezzogiorno e le Zes, oltre che ...“Un plauso al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna e al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca – conclude -che sinergicamente hanno incalzato la Commissione europea per ..."Nella qualità di Consigliere della Ficei per il Mezzogiorno e le Zes, oltre che Presidente del Consorzio Asi della provincia di Benevento, - scrive in una nota diffusa alla stampa Luigi Barone - avev ...