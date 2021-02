Anticipazioni Grande Fratello Vip | stasera in tv la semifinale | chi è in nomination | chi esce | gli ospiti | tutto sulla puntata di venerdì 26 febbraio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 febbraio 2021) E’pronto per un’altra imperdibile ed emozionante, la penultima, delVip in onda questa sera per il classico appuntamento del. La finale ormai si fa sempre più vicina e il GF Vip è pronto a tornare per entrare nelle case degli italiani con nuove avventure tutte da vivere. Il reality, a un passo dalla fine (che ci sarà lunedì 1 marzo) continua a regalare al pubblico tante emozioni, risate, divertimento e momenti dicommozione. E non solo. Non ci resta che goderci questi ultimi due appuntamenti in diretta con i “vipponi” che per oltre 160 giorni ci hanno tenuto compagnia! View this post on Instagram A post shared by...