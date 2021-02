Zingaretti: “La linea politica del Pd è stata sempre condivisa e scelta insieme” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuova direzione nazionale del Pd. Zingaretti si difende dalle accuse: “La linea politica è sempre stata condivisa”. ROMA – Direzione nazionale del Partito Democratico per fare il punto della situazione dopo la formazione del Governo Draghi. Il segretario Zingaretti, come riportato da La Repubblica, ha respinto tutte le accuse avanzate in questi giorni: “Non fa parte della mia storia politica non valorizzare le donne – ha precisato il governatore del Lazio – malgrado la battuta di arresto non siamo all’anno zero. La linea politica è sempre stata condivisa e scelta insieme e tutto ha avuto una bussola: quella di assecondare, perché ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuova direzione nazionale del Pd.si difende dalle accuse: “La”. ROMA – Direzione nazionale del Partito Democratico per fare il punto della situazione dopo la formazione del Governo Draghi. Il segretario, come riportato da La Repubblica, ha respinto tutte le accuse avanzate in questi giorni: “Non fa parte della mia storianon valorizzare le donne – ha precisato il governatore del Lazio – malgrado la battuta di arresto non siamo all’anno zero. Lae tutto ha avuto una bussola: quella di assecondare, perché ...

