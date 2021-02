Webuild e Università Genova insieme per laboratorio di ricerca (Di giovedì 25 febbraio 2021) Webuild apre insieme all’Università di Genova un laboratorio congiunto di ricerca dove studenti, docenti e figure professionali del gruppo si troveranno insieme per attività di formazione nel settore delle costruzioni, infrastrutture, logistica e trasporti. “Ai ragazzi il Covid ha sottratto un anno importante ed è necessario stimolarli ad avere un modello creativo per il nostro Paese”, spiega Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild. fcn/mgg/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021)apreall’diuncongiunto didove studenti, docenti e figure professionali del gruppo si troverannoper attività di formazione nel settore delle costruzioni, infrastrutture, logistica e trasporti. “Ai ragazzi il Covid ha sottratto un anno importante ed è necessario stimolarli ad avere un modello creativo per il nostro Paese”, spiega Pietro Salini, amministratore delegato di. fcn/mgg/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Webuild e Università Genova insieme per laboratorio di ricerca - Webuild_Group : 'La cosa più bella da fare oggi è Investire sul futuro, coltivando le nuove generazioni ed investendo nelle univers… - beneventoapp : Webuild: nuovo Laboratorio di ricerca con Università Genova: Milano, 25 feb. (Adnkronos) - 'Qual è la cosa più bell… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Webuild investe sulla Università di Genova per formare le generazioni di laureati costruttori del futuro dell’Italia (di R.… - AnsaLiguria : WeBuild con Università di Genova per laboratorio UniWeLab. Salini, in Liguria potremo assumere centinaia di laureat… -