Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2021 ore 18:15 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2021 ORE 17.35 FT BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; INCIDENTE SULLA PONTINA PROVOCA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUESTO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO SOSTENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA, Più AVANTI TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E PRENESTINA RIMANE CHIUSA LA Roma FIUMICINO PER LAVORI AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. CODE INVECE NELLA DIREZIONE OPPOSTA EUR COLOMBO A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA AD UNA SOLA CORSIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE TORNA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021)DEL 25 FEBBRAIOORE 17.35 FT BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; INCIDENTE SULLA PONTINA PROVOCA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUESTO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO SOSTENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA, Più AVANTI TRA DIRAMAZIONENORD E PRENESTINA RIMANE CHIUSA LAFIUMICINO PER LAVORI AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. CODE INVECE NELLA DIREZIONE OPPOSTA EUR COLOMBO A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA AD UNA SOLA CORSIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE TORNA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Lavori Publiacqua a Scandicci, modifiche alla viabilità La viabilità alternativa per quanto riguarda le auto e i veicoli privati che viaggiano dalle ... via Scandicci Alto, via Makarenko e via Sant'Antonio, per rientrare in via Roma. Per quanto riguarda le ...

Roma, Stefàno (M5S): "Mi candido a sindaco contro la Raggi, su via La Spezia ha sbagliato" ... Enrico Stefàno, presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, in quota M5S, annuncia di ... Stefàno ha attaccato la prima cittadina della capitale sul progetto per la nuova viabilità in via ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico