Vaccino Covid, AstraZeneca: “Non esiste un mercato secondario” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Non esiste mercato secondario dei vaccini Covid-19, noi siamo in contatto con i Governi e riforniamo soltanto loro”. Lo ha detto l’amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, nel cordo di un’audizione congiunta nelle commissioni Salute e Industria del Parlamento europeo, allo scopo di fugare ogni dubbio circa la possibilità di un vero e proprio mercato clandestino per il rifornimento del siero anti-Covid a quei paesi che volessero scavalcare gli accordi presi con l’Unione Europea. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Nondei vaccini-19, noi siamo in contatto con i Governi e riforniamo soltanto loro”. Lo ha detto l’amministratore delegato di, Pascal Soriot, nel cordo di un’audizione congiunta nelle commissioni Salute e Industria del Parlamento europeo, allo scopo di fugare ogni dubbio circa la possibilità di un vero e proprioclandestino per il rifornimento del siero anti-a quei paesi che volessero scavalcare gli accordi presi con l’Unione Europea. SportFace.

riotta : Per favore raddoppiate le precauzioni. Il vaccino ritarda e i contagi sono ovunque. Siamo stanchi ma non molliamo.… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-Covid monodose della Johnson&Johnson fornisce una protezione forte contro il virus e può ridurre il… - Corriere : Nonna Livia, 86 anni, cammina sola per chilometri per ricevere il vaccino - francescogilard : RT @antonio_bordin: #Cuba, sotto embargo da 70 anni, riesce a prodursi in proprio il #vaccino anti Covid. Noi, ex quarta potenza economica… - sildavbarman : RT @antonio_bordin: #Cuba, sotto embargo da 70 anni, riesce a prodursi in proprio il #vaccino anti Covid. Noi, ex quarta potenza economica… -