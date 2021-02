Vaccinazioni nel caos a Reggio Calabria, anziani in coda per ore (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - "Mia madre, 87 anni, per oltre 3 ore seduta su un gradino, assembramenti e un grande senso di confusione. Una vergogna in piena regola". Parte sotto il segno del caos, a Reggio Calabria, la campagna di vaccinazione contro il Covid 19 per gli over 80. E Angela, che dalle 8 ha dovuto trovare una sistemazione di fortuna all'anziana madre, perchè le poche sedie disponibili all'esterno di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria dove è stato allestito un punto vaccini, erano già occupate, racconta all'Agi una mattinata da incubo. "E' incredibile - dice con rabbia - da giorni si parla dei vaccini per gli ultraottantenni e poi trovi il massimo della disorganizzazione. Pochissime sedie, qualche transenna e del tutto insufficienti per evitare assembramenti e poche, pochissimi informazioni". Le ... Leggi su agi (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - "Mia madre, 87 anni, per oltre 3 ore seduta su un gradino, assembramenti e un grande senso di confusione. Una vergogna in piena regola". Parte sotto il segno del, a, la campagna di vaccinazione contro il Covid 19 per gli over 80. E Angela, che dalle 8 ha dovuto trovare una sistemazione di fortuna all'anziana madre, perchè le poche sedie disponibili all'esterno di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale delladove è stato allestito un punto vaccini, erano già occupate, racconta all'Agi una mattinata da incubo. "E' incredibile - dice con rabbia - da giorni si parla dei vaccini per gli ultraottantenni e poi trovi il massimo della disorganizzazione. Pochissime sedie, qualche transenna e del tutto insufficienti per evitare assembramenti e poche, pochissimi informazioni". Le ...

