Sunless Sea è gratis su Epic Games Store, svelato il regalo della prossima settimana (Di giovedì 25 febbraio 2021) Epic Games Store, puntuale come ogni settimana, ha rilasciato un nuovo gioco gratuito, Sunless Sea, anticipando anche l'annuncio sul successivo, Wargame: Red Dragon. Sunless Sea, originariamente uscito nel 2015 grazie a Failbetter Games, è "un gioco di scoperta, solitudine e morte frequente", ambientato nel pluripremiato universo gotico vittoriano di Fallen London: resterà disponibile gratuitamente da oggi fino al 4 di marzo, quando verrà sostituito da Wargame: Red Dragon. Wargame: Red Dragon è un gioco di strategia in tempo reale ambientato durante un conflitto su larga scala tra forze occidentali e forze del blocco sovietico, nel 1991, all'interno dell'area asiatica. Il gioco sarà disponibile gratis dal 4 all'11 marzo.

