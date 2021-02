Spondilite anchilosante, perché non è solo un mal di schiena (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oltre 40.000 persone in Italia, fanno i conti con un dolore che ha una causa ben precisa, ma che purtroppo viene scoperta spesso dopo mesi. Porta ad una progressiva riduzione della capacità di movimento della colonna vertebrale. La malattia si chiama Spondilite anchilosante e spesso la diagnosi è tardiva perché il dolore alla schiena non è acuto, insorge di notte, ma regredisce con il movimento ed è un sintomo frequente nella popolazione generale. Fondamentale è arrivare a riconoscere la patologia, attraverso esami mirati che documentino lo stato infiammatorio e la presenza di un peculiare assetto genetico HLA. Così si possono iniziare i trattamenti indicati caso per caso. Purtroppo, però la diagnosi precoce spesso è ancora un sogno. C’è molto da fare Stando ad un sondaggio condotto su 100 pazienti, il 60% dei malati ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oltre 40.000 persone in Italia, fanno i conti con un dolore che ha una causa ben precisa, ma che purtroppo viene scoperta spesso dopo mesi. Porta ad una progressiva riduzione della capacità di movimento della colonna vertebrale. La malattia si chiamae spesso la diagnosi è tardivail dolore allanon è acuto, insorge di notte, ma regredisce con il movimento ed è un sintomo frequente nella popolazione generale. Fondamentale è arrivare a riconoscere la patologia, attraverso esami mirati che documentino lo stato infiammatorio e la presenza di un peculiare assetto genetico HLA. Così si possono iniziare i trattamenti indicati caso per caso. Purtroppo, però la diagnosi precoce spesso è ancora un sogno. C’è molto da fare Stando ad un sondaggio condotto su 100 pazienti, il 60% dei malati ...

ritrattosalute : #Spondilite anchilosante, diagnosi dopo 3 anni per il 60% dei pazienti @ANMAROnlus: “Vanno favoriti gli interventi… - insalutenews : Spondilite anchilosante, i farmaci biologici modificano positivamente il decorso della malattia -… - StraNotizie : Spondilite anchilosante, 3 anni prima della diagnosi per il 60% dei pazienti - Rep_Salute : Spondilite anchilosante, 3 anni prima della diagnosi per il 60% dei pazienti: Un sondaggio condotto dall'associazio… - Medinews_ : Secondo un sondaggio condotto su oltre 100 pazienti affetti da #spondilite #anchilosante, in Italia il 60% ha dovut… -