Sky su Tim DAZN | «Limitare accesso al calcio danneggia valore Serie A»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) «L'accordo cheavrebbe sottoscritto con Tim, un suo concorrente diretto, per i diritti tv dellaA per il prossimo triennio è critico per il principio della concorrenza». Lo afferma Sky in una lettera che ha appena inviato alla Lega diA ed ai club, di cui l'ANSA ha preso visione.Nella mail si afferma, tra l'altro che «l'alil...

"L'accordo che Dazn avrebbe sottoscritto con, un suo concorrente diretto, per i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio è critico per il principio della concorrenza". Lo affermain una lettera che ha appena inviato alla Lega di ..."L'accordo che Dazn avrebbe sottoscritto con, un suo concorrente diretto, per i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio è critico per il principio della concorrenza". Lo affermain una lettera che ha appena inviato alla Lega di ...Continua la diatriba per quanto riguarda la questione dei diritti tv: ecco l’attacco di Sky per l’accordo sottoscritto da DAZN e Tim ...DIRITTI TV SERIE A – Nei giorni passati è stato ufficializzato l’accordo tra Tim e Dazn nel caso in cui quest’ultima si riuscisse ad aggiudicare i diritti tv della Serie A nel triennio 2021-2024. Per ...