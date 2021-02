Si è sparato alla testa senza lasciare lettere. "Non aveva patologie" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Patricia Tagliaferri Il corpo trovato dalla moglie: "Era depresso". La procura indaga per istigazione al suicidio Un colpo di pistola alla testa, mentre in casa c'era anche la moglie. È stata lei, Diana Agosti, a trovarlo ormai senza vita sul pavimento del balcone e, sconvolta, a chiamare i soccorsi. Antonio Catricalà, 69 anni, due figlie, ha scelto di andarsene così, in una mattina di fine febbraio, nel suo appartamento al primo piano di un palazzo in via Bertoloni, nel cuore del quartiere Parioli, a Roma. Sul posto sono accorsi gli investigatori della squadra mobile, con il pm di turno, ma è stato subito chiaro che si era trattato di un suicidio. Nessun mistero, se non sul perché della tragedia, anche se la pistola, finita sotto il corpo dell'ex garante dell'Antitrust, in un primo momento non si ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Patricia Tagliaferri Il corpo trovato dmoglie: "Era depresso". La procura indaga per istigazione al suicidio Un colpo di pistola, mentre in casa c'era anche la moglie. È stata lei, Diana Agosti, a trovarlo ormaivita sul pavimento del balcone e, sconvolta, a chiamare i soccorsi. Antonio Catricalà, 69 anni, due figlie, ha scelto di andarsene così, in una mattina di fine febbraio, nel suo appartamento al primo piano di un palazzo in via Bertoloni, nel cuore del quartiere Parioli, a Roma. Sul posto sono accorsi gli investigatori della squadra mobile, con il pm di turno, ma è stato subito chiaro che si era trattato di un suicidio. Nessun mistero, se non sul perché della tragedia, anche se la pistola, finita sotto il corpo dell'ex garante dell'Antitrust, in un primo momento non si ...

