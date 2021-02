Sci di fondo, sprint femminile Mondiali Oberstdorf 2021. Linn Svahn cerca la prima consacrazione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 25 febbraio 2021 si assegna l’XI titolo mondiale femminile della sprint. Il format, ideato a metà anni ’90, ha fatto ingresso nel programma della manifestazione iridata nel 2001. Pertanto, in questa edizione, festeggia il ventennale dalla propria comparsa. Nel corso del tempo non sono mancate le modifiche nello svolgimento della competizione (come la struttura del percorso che porta alla finale, nonché il numero di atlete ammesse all’atto conclusivo), tuttavia l’impalcatura della gara a turni è rimasta pressoché immutata. Sino a oggi sono sei le fondiste capaci di laurearsi campionesse del mondo della sprint. Fra di esse spicca indiscutibilmente la norvegese Marit Bjørgen, unica donna in grado di conquistare 4 ori iridati (2003, 2011, 2013, 2015). La scandinava, oltre a detenere il primato di ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 25 febbraiosi assegna l’XI titolo mondialedella. Il format, ideato a metà anni ’90, ha fatto ingresso nel programma della manifestazione iridata nel 2001. Pertanto, in questa edizione, festeggia il ventennale dalla propria comparsa. Nel corso del tempo non sono mancate le modifiche nello svolgimento della competizione (come la struttura del percorso che porta alla finale, nonché il numero di atlete ammesse all’atto conclusivo), tuttavia l’impalcatura della gara a turni è rimasta pressoché immutata. Sino a oggi sono sei le fondiste capaci di laurearsi campionesse del mondo della. Fra di esse spicca indiscutibilmente la norvegese Marit Bjørgen, unica donna in grado di conquistare 4 ori iridati (2003, 2011, 2013, 2015). La scandinava, oltre a detenere ilto di ...

poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - Agenzia_Ansa : Sci di fondo, Pellegrino vince la coppa del mondo nella specialità sprint. La competizione finisce in anticipo per… - zazoomblog : Sci di fondo sprint maschile Mondiali Oberstdorf 2021. Federico Pellegrino a medaglia? Serve l’impresa! - #fondo… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali in DIRETTA: Federico Pellegrino cerca l'impresa in tecnica classica - zazoomblog : Sci di fondo oggi Mondiali 2021: orari tv programma Sprint italiani in gara - #fondo #Mondiali #2021: #orari -