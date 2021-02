Scandalo al GF Vip 5, Dayane Mello conosce le date del Festival di Sanremo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Molti telespettatori del Grande Fratello Vip 5 sono convinti che Dayane Mello venga in un certo senso favorita dagli autori, e non solo per via del terribile lutto del fratello Lucas che l’ha resa particolarmente vulnerabile. Ad avvalorare questa tesi, di recente c’è stato un indizio molto importante. Parlando con gli altri inquilini della Casa di Cinecittà, infatti, la modella brasiliana si è lasciata sfuggire la data di inizio del Festival di Sanremo 2021 (il prossimo martedì due marzo, ovvero il giorno dopo della finalissima del GF Vip 5). Si tratta chiaramente di un’informazione che le è stata passata da uno degli autori e che non avrebbe dovuto sapere: tra le regole del reality show di Canale 5, infatti, c’è quella che i concorrenti non devono sapere nulla di quello che succede al di fuori della Casa di Cinecittà ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Molti telespettatori del Grande Fratello Vip 5 sono convinti chevenga in un certo senso favorita dagli autori, e non solo per via del terribile lutto del fratello Lucas che l’ha resa particolarmente vulnerabile. Ad avvalorare questa tesi, di recente c’è stato un indizio molto importante. Parlando con gli altri inquilini della Casa di Cinecittà, infatti, la modella brasiliana si è lasciata sfuggire la data di inizio deldi2021 (il prossimo martedì due marzo, ovvero il giorno dopo della finalissima del GF Vip 5). Si tratta chiaramente di un’informazione che le è stata passata da uno degli autori e che non avrebbe dovuto sapere: tra le regole del reality show di Canale 5, infatti, c’è quella che i concorrenti non devono sapere nulla di quello che succede al di fuori della Casa di Cinecittà ...

