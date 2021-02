Sanremo parte col pasticcio Bugo. Morgan rivela: “Il suo brano fu già scartato dal Festival” (video) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il brano che Bugo presenterà a Sanremo, “E invece sì” è vecchio. Sembra, infatti, che la canzone sia stata addirittura respinta dalla giuria del Festival edizione 2019. «La canzone con cui Bugo andrà a Sanremo è quella che presentò due anni fa a Baglioni e fu bocciata», ha rivelato Morgan su Instagram. C’è da dire che da regolamento, questo non implica conseguenze. Infatti, i brani presentati al Festival devono essere inediti e se anche Bugo l’avesse proposto due anni fa senza averlo mai pubblicato, non influirebbe sulla sua presenza tra i Big. Il precedente del 1988 con Massimo Ranieri Ci sono precedenti illustri. Come il brano firmato da Giampiero Artegiani, presentato per l’edizione del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilchepresenterà a, “E invece sì” è vecchio. Sembra, infatti, che la canzone sia stata addirittura respinta dalla giuria deledizione 2019. «La canzone con cuiandrà aè quella che presentò due anni fa a Baglioni e fu bocciata», hatosu Instagram. C’è da dire che da regolamento, questo non implica conseguenze. Infatti, i brani presentati aldevono essere inediti e se anchel’avesse proposto due anni fa senza averlo mai pubblicato, non influirebbe sulla sua presenza tra i Big. Il precedente del 1988 con Massimo Ranieri Ci sono precedenti illustri. Come ilfirmato da Giampiero Artegiani, presentato per l’edizione del ...

