Samanta Togni ricorda Fabrizio Frizzi: un legame speciale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Samanta Togni lo ricorda ancora, la ballerina e conduttrice di Rai Due dedica un pensiero ad una persona speciale e commuove il web. foto InstagramLa ballerina e oggi conduttrice di Rai Due torna ancora una volta sui social e lo fa per un ricordo davvero speciale che coinvolge un volto davvero noto della tv, amato e apprezzato da tutti. Prima di scoprire di chi si tratta, a ricordarlo è stata proprio Samanta Togni che dopo tanti anni nel cast di Ballando con le stelle come ballerina professionista ha deciso intraprendere una carriera diversa da quella conosciuta, riscuotendo un grande successo. La giovane è infatti alla guida de i Fatti Vostri con Giancarlo Magalli e di Domani e Domenica il nuovo programma del Sabato mattina creato ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 febbraio 2021)loancora, la ballerina e conduttrice di Rai Due dedica un pensiero ad una personae commuove il web. foto InstagramLa ballerina e oggi conduttrice di Rai Due torna ancora una volta sui social e lo fa per un ricordo davveroche coinvolge un volto davvero noto della tv, amato e apprezzato da tutti. Prima di scoprire di chi si tratta, arlo è stata proprioche dopo tanti anni nel cast di Ballando con le stelle come ballerina professionista ha deciso intraprendere una carriera diversa da quella conosciuta, riscuotendo un grande successo. La giovane è infatti alla guida de i Fatti Vostri con Giancarlo Magalli e di Domani e Domenica il nuovo programma del Sabato mattina creato ...

AlDeWitt216 : RT @dea_channel: la dea Samanta Togni ci regala un meraviglioso upskirt ?????????? - Giampanet : RT @Unomattina: La nuova carriera in tv di @samanta_togni, conduttrice di un nuovo programma: 'Domani è domenica' in onda il sabato a mezzo… - Giampanet : RT @EssePress: Un mio pezzo su #domaniedomenica, nuovo programma del mezzogiorno in onda ogni sabato su @RaiDue. Nell’articolo alcune battu… - Giampanet : RT @luciribalta: Un mio pezzo su #domaniedomenica, nuovo programma del mezzogiorno in onda ogni sabato su @RaiDue. Nell’articolo alcune bat… - LorenzoMainieri : Domani è domenica! alle 12:00 su @RaiDue con Samanta Togni -