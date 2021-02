Pisa. Collocati per la prima volta cartelli per guidare i visitatori verso le Terme Romane

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Sette nuovituristici posizionati in 5 punti strategici peri turistile, meglio note come Bagni di Nerone, e piazza dei Miracoli. Sono quelli installati nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale nel centro storico cittadino. Più nello specifico duesono posizionati all’incrocio tra via Ulisse Dini e via Oberdan, due in via Contessa Matilde in corrispondenza del Bastione del Parlascio, due in via Cardinale Maffi e uno tra lungarno Mediceo e piazza Garibaldi. «Nella nostra città – dichiara l’assessore Paolo Pesciatini – il turismo ha un peso rilevante e strategico sia in termini di Pil che di occupazione. Ogni anno si registrano infatti milioni di presenze grazie alla bellezza dei nostri monumenti, celebri in tutto il mondo. La ...